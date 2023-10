FA’ LA TUA SCELTA – WWE FASTLANE 2023

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 ottobre 2023) FASE INTERMEDIALa vittoria dei titoli di coppia da parte di Cody Rhodes e Jey Uso sembra sia solo una parentesi all’interno di un qualcosa che dovrebbe sfociare a Survivor Series.Intanto la situazione di JD McDonagh comincia a prendere forma diventando a tutti gli effetti un jolly.E non sempre la carta sfoderata porta dei benefici, così come abbiamo potuto vedere nel corso del ppv.Il Judgment Day rimane una fazione solida e stabile.A volte ci sono degli esuberi ma la leadership di Rhea Ripley riporta serenità ed efficienza.Cruciale sarà il giorno in cui Damien Priest deciderà di incassare la valigetta, l’esito del match che andrà a scaturire porterà sicuramente risvolti fondamentali per il futuro della stable.Per Jey, intanto, prosegue il periodo da face e della storyline in cui ha totalmente guadagnato il rispetto di Cody ed anche quello di KO e Sami Zayn. Per Rhodes un ...