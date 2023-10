F1 | avvertimento della FIA a Stroll | “Tolleranza zero per condotta violenta”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Dopo l’esclusione dal Q2 del GP del Qatar, Lance, pilota di Aston Martin, avrebbe sfogato la sua frustrazione lanciando il volante e spintonando il suo fisioterapista, Henry Howe, che gli intimava di andare alla pesa FIA per una procedura obbligatoria. La Federazione ha annunciato di aver ricevuto le scuse del pilota dopo il Gran Premio e di avergli inoltrato unscritto riguardo i comportamenti e Linee etiche e diprevisti dai regolamenti sportivi. Inoltre, il massimo organoFormula 1, ha tenuto a ribadire: “Condanna eper”. SportFace.

Appello umanitario urgente alla Comunità Internazionale dopo l ... Forum Terzo Settore

Israele prepara l'attacco alla Striscia di Gaza – Analisi Difesa Analisi Difesa

Famiglie in fuga, l'Onu chiede di revocare l'ordine di evacuazione. Israele favorevole ad aree sicure per civili a Gaza. Bombe sulla Striscia, Hamas attacca lo scalo di Ben Gurion. Amnesty: 'Le forze ...Parigi, 13 ott. – (Adnkronos) – La Fia ha annunciato di aver “ricevuto le scuse da Stroll in merito alle sue azioni durante il GP del Qatar. Preso atto di questo, è stato emesso un avvertimento scritt ...