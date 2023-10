Everyday è il nuovo singolo di Takagi & Ketra con Shiva | Anna e Geolier | una dichiarazione d’amore testo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Cosa succede quando un duo multiplatino incontra dei rapper multiplatino? Lo scopriamo con, ildiche a questo giro accompagnanoin una ballad elettronica disponibile da oggi, venerdì 13 ottobre, su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.è un universo urban pop in cui le voci dei tre performer raccontano tutte le anomalie, affinità, discrepanze e dinamiche di una storia travagliata ma intensa, che domina i pensieri ogni giorno (da qui il titolo).offrono ogni declinazione per raccontare il mondo del sentimento più tormentato dell’uomo. La struttura non è casuale: ...