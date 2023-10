Everybody Loves Diamonds | la recensione della serie con Kim Rossi Stuart su Prime Video

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il film:, 2023. Regia: Gianluca Maria Tavarelli. Cast: Kim, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi. Genere: Azione, commedia. Durata: 6 episodi. Dove l’abbiamo visto: su. Trama: Ispirata alla storia vera del colpo al Diamond Center, lasegue Leonardo Notarbartolo e la sua improbabile banda di ladri mentre tentano di mettere a segno la rapina del secolo. Mesi di preparazione, intrighi e sospetti reciproci, alternati a momenti esilaranti, per orchestrare l’impresa più epica di sempre. Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita il colpo grosso? Il riscatto sociale e personale da un’esistenza mediocre, poco soddisfacente, fatta per lo più di briciole? Chi, almeno per una ...