Evento Disney | Torresi-Severini | la cultura nasce dal sorriso

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fiumicino – L’realizzato dal Comune di Fiumicino con il contributo della Città Metropolitana è stato ideato per coinvolgere grandi e piccini in una serata di sorrisi, storie e personaggi che da un secolo entrano nelle case portando valori come l’amicizia, il rispetto e l’accoglienza. I bambini potranno incontrare molti dei personaggi delle favole da Elsa di Frozen a Pongo e Peggy della Carica dei 101 per passare una serata in allegria con giochi e musica. “Ladelè importante per una crescita dell’individuo e attraverso iniziative come questa, mirate al divertimento di piccoli e grandi cresciuti con le storie della, vogliamo contribuire a sostenere la condivisione di valori universali come l’amicizia, la valorizzazione dell’individuo e la serenità d’animo”, con queste parole l’Assessore ...