Europee | Fioroni | ' mio obiettivo mettere insieme tutti i leader del centro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Io perseguo undel. Di solito ognuno si fa un piccolo ruscello, speriamo che questi ruscelli poi possano confluire. Il nome?Popolare Riformatore e Civico: questa la mia idea di nome per andare alle, niente sigle né acronimi che confondono solo le idee”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Beppe. Si dice che oltre ai nomi noti, come Matteo Renzi, alle prime riunioni da lei organizzate per costituire questo grandeci fosse anche Letizia Moratti. “All'inizio di queste chiacchierate c'era anche la Moratti che poi ha fatto, legittimamente, la scelta di tornare in Fi”. Nella sua lista ci sarebbe ...