Euphoria – Streaming

Leggi su screenworld

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Stagione 1 INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: NowTv Guarda Ora Non disponibile Non disponibile INSU: SkyGO Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Stagione 2 INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: NowTv Guarda Ora Non disponibile Non disponibile INSU: SkyGO Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by FilmamoIdeatore: Sam LevinsonGenere: Dramma adolescenzialeAttori: Zendaya, Alexa Demie, Algee Smith, Hunter Schafer, Barbie Ferreria, Sydney SweeneyAnno: 2019 – in corsoPaese: USAStagioni: 2Numero di episodi: 18Durata episodi: 48 – 65 minutiDistribuzione: HBOStato: in corso SINOSSI: Le vite intrecciate di un gruppo di adolescenti ...