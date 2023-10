(Di venerdì 13 ottobre 2023) La Squadra Mobile e il Commissariato distamattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Caltanissetta, nei confronti di cinque persone per tentata ...

La Squadra Mobile e il Commissariato di Gela stamattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Caltanissetta, nei confronti di cinque persone per tentata ...

Estorsioni: raid punitivo contro commerciante Gela,5 arresti Euronews Italiano

Raid in moto con mitra sul lungomare di Napoli: cinque arresti Corriere

La Squadra Mobile e il Commissariato di Gela stamattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Caltanissetta, nei confronti di cinque persone per tentata estor ...In manette Mariano Cangiano, ultimo ricercato del gruppo che farebbe capo a Giovanni Strazzullo “‘o Kikk”; era ricercato dal 9 ...