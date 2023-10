Essere e diventare Khaby Lame | il tiktoker più seguito del 2023

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tratto da Morning Future In Italia, secondo i dati dell’ufficio studi dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre, quattrocentosettantamila persone hanno perso il lavoro nel periodo del Covid. Tra queste, c’era anche un operaio ventenne di origini senegalesi residente a Chivasso, nei sobborghi di Torino. Il suo nome è Khabane Serigne, oggi conosciuto da tutti come. Colui che detiene il titolo dipiùnella prima metà del, con oltre 160,5 milioni di follower. L’inizio della sua storia è simile a quella di molti altri: lavorava in una fabbrica di automobili, è arrivata la pandemia, ha perso il lavoro e si è ritrovato chiuso in casa con molto tempo libero. La noia l’ha condotto a trascorrere parte delle sue giornate su TikTok registrando ...