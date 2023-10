Era un attore amatissimo | che fine ha fatto oggi

Leggi su tvzap

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Personaggi Tv. Il famosoitaliano era al centro dello showbiz anni fa. Un posto al sole, Beautiful, Vivere, La notte prima degli esami e tanti altri film lo avevano visto come protagonista. Poi ad un certo punto è scomparso dalla scena a causa di uno scandalo che lo ha mostrato sotto una luce diversa. Cheha? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Heidi Baci, i genitori della ragazza contro il “GF Vip 8?: Siamo devastati” Leggi anche: Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la lunga assenza: come sta Edoardo Costa, il racconto della condanna, cosa fa e dove vive il famosoChehaEdoardo Costa? L’è stato protagonista di uno scandalo nel 2008 che, come ha ammesso lui stesso, lo ha rovinato. In ...