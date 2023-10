Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarvi altrove | su Rai3 la storia del clamoroso errore giudiziario

(Di venerdì 13 ottobre 2023)(Us Rai) “Hodi immaginarmi… Più crolli nel pozzo della vergogna, più hai desiderio di volare”. Questo scrivevaalla compagna Francesca quando il suo mondo era crollato. Casualità, vendetta e approssimazione sono i tre elementi che determinano “il caso”, raccontato dal documentario dal titolo– Hodi immaginarmiin onda – stasera in prima serata su– a quarant’anni dall’inizio di tutta la vicenda. Nei primi anni ’80è un professionista stimato, uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. La trasmissione “Portobello” segna l’apice del suo ...

Per una è una "cialtronata", per l'altra "un'operazione di grande pregio". Dietro allo speciale. Ho voglia di immaginarmi altrove , in onda stasera su Rai3, c'è la diatriba familiare tra l'ex compagna di, Francesca Scopelliti, e la sua famiglia d'origine. Una frattura che la ...

Dove eravamo rimasti Se la ricordano bene tutti quella puntata di Portobello in cui Enzo Tortora tornava col sui stile garbato e sobrio a fare la tv dopo un lungo calvario giudiziario. Che gli costò ...