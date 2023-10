Enzo Tortora Ho voglia di immaginarmi altrove | il documentario in onda su Rai 3

Leggi su tpi

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è stato uno dei grandi conduttori della televisione italiana. Proprio 40 anni fa finì coinvolto in un lungo processo, che lo costrinse anche al carcere, salvo poi essere assolto. Un grave errore giudiziario che lo segnò per sempre. A questo è dedicato il. Hodi, insu Rai 3 questa sera, 13 ottobre 2023, in prima serata dalle 21.20. Anticipazioni “Hodi… Più crolli nel pozzo della vergogna, più hai desiderio di volare”. Questo scrivevaalla compagna Francesca quando il suo mondo era crollato. Casualità, vendetta e approssimazione sono i tre ...