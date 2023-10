Ente Provincia | il 10 dicembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Caserta. Il presiddelladi Caserta, Giorgio Magliocca, ha firmato oggi il decreto per l’indizione delleper ildelle. I comizi sono convocati per domenica 102023, con le operazioni di voto fissate dalle ore 8,00 alle ore 20,00 presso la sede della. Potranno votare i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni del territoriole in carica alla data delle. L’elezione delle avviene sulla base di liste concorrenti, che dovranno essere composte da un numero di candidati (sindaci e consiglieri comunali) non inferiore a 8 e non superiore a 16, che devono essere sottoscritte da almeno ...