Ennesimo femminicidio | 71enne uccisa a martellate nel proprio appartamento Fermato un uomo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ROMA – Un tragico episodio ha scosso la tranquilla zona residenziale di Prato Fiorito, situata nel quadrante Est di Roma, a breve distanza da Tor Bella Monaca e dalla Borghesiana. Una donna di 71 anni è stata ritrovata senza vita all’interno del, vittima di un brutale. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata. L’allarme è scattato intorno alle 19 in via di Prato Fiorito. I vicini, allarmati da strani rumori provenienti dall’accanto, hanno deciso di intervenire. Una volta cessato il trambusto, insieme ai parenti della vittima, hanno fatto ingresso nell’abitazione, trovando la donna ormai priva di vita, con evidenti segni di violenza.un italiano Immediatamente sul posto sono giunti ...

...lo stesso aveva fatto Valeria Valente già presidente della Commissione d'inchiesta sul... di grande presa per la opinione pubblica, come l'slogan per delegittimare la magistratura,...

L'ennesimo femminicidio. Freddata in strada a colpi di pistola ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Ennesimo femminicidio, donna albanese uccisa a coltellate: caccia al marito Affaritaliani.it

Una donna italiana di 57 anni ha denunciato il marito che la perseguitava e non accettava la fine alla loro relazione. Attivato subito il «codice rosso» dalla procura di Velletri, l'uomo ora è in carc ...Ieri, nel giorno del funerale, in Albania, di Klodiana Vefa (nella foto), la 36enne uccisa dall’ex marito a colpi di pistola a Castelfiorentino lo scorso 28 settembre, dal palco di Avane la segretaria ...