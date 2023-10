Emma Marrone incontra i fan al centro commerciale Campania

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Marcianise. Sabato 14 ottobre, alle ore 15.30,sarà in Piazzaperre i fan e firmare le copie del suo ultimo album Souvenir che uscirà il 13 ottobre. Il nuovo e sorprendente viaggio musicale diarriva a circa quattro anni di distanza dal precedente Fortuna. Per accedere al firmacopie, bisogna acquistare l’album Souvenir presso il Mondadori Megastore del, scaricare l’app IO&e recarsi presso l’Info Point di Piazza Centrale per ritirare il pass. Ulteriori dettagli nella sezione “Eventi” del sito www..com