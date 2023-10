Elisabetta Canalis | il top in stile country che fa impazzire i fan | “Sei stupenda”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Questa mattina la showgirlha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae negli studi di Paolo Bonolis, dove indossa un top nero caratterizzato da strass. I fan sembrano aver apprezzato l’outfit dell’attrice e i commenti risultano essere molto positivi. Ma cosa ci farà lì? Avrà in mente un nuovo progetto lavorativo? Insieme a lei anche Marco Mazzoli e Joe Bastianich… LEGGI ANCHE>, bikini e trampolino elastico: il pomeriggio trascorso con la figlia VIDEO, look ...