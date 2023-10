Elezioni suppletive per integrare Consiglio di Istituto – anno scolastico 2023 24 | un esempio di decreto

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Quale compito in capo al DS nel caso in cui ild’dovesse risultare incompleto per decadenza di un membro della componente e non fosse possibile procedere a surroga per esaurimento delle liste? Il DS deve provvedere, con apposito, alla indizione delleper l’integrazione della Rappresentanza della componente in seno aldiper l’/24. L’che si riporta diè quello necessario per surrogare un componente docente. Il format, naturalmente, è adattabile. L'articolo .