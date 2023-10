Elena Di Porto | la “matta” di piazza Giudia

Leggi su dilei

(Di venerdì 13 ottobre 2023) C’è stata un’epoca in cui non essere allineati con il pensiero comune, ribellarsi, avere delle idee ti rendeva diverso, qualcuno da guardare con sospetto. Erano i tempi in cui dire che una persona era pazza era quasi normale. La verità è che gli anni sono capaci di restituire storie che nulla hanno a che vedere con la follia, ma tanto hanno a che fare con la forza di volontà, con gli ideali e con il desiderio di cambiare il mondo. Tra tutte queste storie c’è quella della “” diDi, una donna che ha combattuto in prima persone per la giustizia e lo ha fatto in uno dei periodi più bui della storia dell’umanità: quello del nazifascismo e della Seconda Guerra Mondiale., infatti, è stata una delle protagoniste della lotta, ha tentato di mettere in salvo ...