Elena Basile e Alessandro Orsini | cosa li unisce e cosa li divide

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – Stesso ruolo nel copione, interpretazioni simili, ma anche qualche differenza sostanziale.– protagonisti nelle ultime ore tra Piazzapulita e E’ sempre Carta bianca – sono il prodotto mediatico di uno schema a cui l’informazione televisiva ricorre ormai con compulsiva reiterazione. Serve, nel dibattito complesso e articolato che nasce intorno a una guerra, prima quella della Russia all’Ucraina e poi quella di Hamas a Israele, un soggetto che fa parlare di sé per quello che dice e soprattutto per come lo dice. Un esperto della materia, o sedicente tale, che diventa un personaggio e che aiuta a rendere la complessità che si racconta più digeribile da un pubblico che ha bisogno anche dello scontro, e delle piazzate plateali, per scegliere il suo programma e non cambiare ...