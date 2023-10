Egiziano aggredisce un papà al parco col figlio | la rapina va a vuoto e lo straniero l’accoltella alla gamba

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Si è avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta, poi, al diniego della vittima, ha tentato dirlo del telefono. L’uomo, che era con ilpiccolo che giocava nel, ha opposto resistenza, si è difeso e a quel punto l’aggressore – un 24enne– ha estratto un coltello a serramanico e ha cominciato a provare a colpirlocieca, fino a che non è riuscito a affondare la lama nella coscia del malcapitato. Succede tutto mercoledì sera nei giardini pubblici vicini a via delle Medaglie d’Oro, nella zona di Rifredi a Firenze. Tutto sotto gli occhi delletto dell’uomo aggredito. E tutto in pochi, concitati istanti, che potevano degenerare e chiudere la vicenda di ordinaria follia criminale anche peggio.24enne ...