“Ecco perché è uscito” Grande Fratello | il colpo di scena nelle ultime ore | “Non ce l’aspettavamo”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Gli spettatori dovranno attendere la prossima settimana per scoprire le sorti del televoto a cui la scorsa notte Alfonso Signorini ha dato il via, durante gli ultimi atti della decima puntata del suo GF 2023. Tante le novità in arrivo, nuovi concorrenti all’orizzonte. Ma chi è stato infine l’eliminato di quest’ultima diretta? C’era un po’ d’aspettarselo, non era la prima volta che era al televoto a causa dei voti di diversi gieffini e il bello è che non c’era nessun accanimento di mezzo, niente discussioni o faide di qualche tipo. Ma era chiaro a più che l’ultimo eliminato del cast di Alfonso Signorini non fosse del tutto pronto per il GF 2023. In nomination in attesa del verdetto in questa occasione c’erano la fortissima sforna dinamiche, dal flirt da ship fino alle peggiori e ‘spettacolari’ litigate, Beatrice Luzzi che ovviamente è stata salvata in massa dai fan del GF ...