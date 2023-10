Ecco Ombre rosse | il nuovo libro di Claudio Repek

Leggi su lortica

(Di venerdì 13 ottobre 2023) 35 anni di storia aretina: dal 1985 al 2020. Sintetizzati in 800 pagine, in una dettagliata ricostruzione cronologica e in 91 interviste a politici, imprenditori, sindacalisti e giornalisti. , edito da Clichy Firenze che ricostruisce il passaggio della provincia di Arezzo dalla sinistra al centro sinistra e infine al centro destra. Con il declino di vecchie classi dirigenti e con la nascita, talvolta stentata, di nuove leadership in un quadro economico e sociale sempre più difficile e complesso.sarà nelle librerie dal 17 ottobre e il 21 ottobre sarà l’occasione per un convegno sulla politica aretina che si terrà nella sala della Borsa Merci in piazza Risorgimento ad Arezzo. Appuntamento alle ore 15.45. Dopo il saluto del Presidente della Camera di commercio Arezzo e Siena, Massimo Guasconi, sono in programma tre sessioni di confronto ...