(Di venerdì 13 ottobre 2023) Danny Danon, ex ambasciatore israeliano presso l'Onu, rivela i piani di Tel Aviv suInsideOver.

...i primi scatti Ultimo Aggiornamento 08/10/23 Fedez torna a casa, l'accoglienza della famiglia ... E poi dal 7 novembre partirà 'Souvenir In da Club' , une proprio tour in piccoli club in cui ...

Ecco il (vero) piano di Israele per Gaza Inside Over