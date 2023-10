Ecco il canale WhatsApp di Open | come iscriversi per avere le notizie sempre aggiornate

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Da oggi ancheha il suo, un nuovo modo semplice e diretto per ricevere lepiù importanti e gli aggiornamenti in tempo reale sul proprio smartphone.è semplice e gratuito e permette a chiunque in pochi click diin tasca le notifiche con le news più importanti dal mondo. Per prima cosa, essendo una funzione recente implementata dall’app di messaggistica di Meta, bisogna aggiornare. Poi basta cliccare qui: nella pagina che si aprirà – con il collegamento diretto aldi– bisognerà cliccare su «Iscriviti». Tutto qui. In alternativa,dopo aver aggiornato, si può entrare nell’app e cercare il ...