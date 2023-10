Eccidio di Monte Carmignano | Del Rosso | “Ricordare è cultura e civiltà”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Caiazzo. La Provincia di Caserta presente questa mattina a Caiazzo per commemorare l’80º Anniversario dell’di, evento in collaborazione con numerosi Enti ed Associazioni. Erano presenti, insieme alle istituzioni locali ed al sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto, l’Ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca, il Ministro dellaGennaro Sangiuliano, i parlamentari casertani Gianpiero Zinzi e Gimmi Cangiano, e nelle veci del Presidente della Provincia Giorgio Magliocca, il Consigliere Maurizio Del. La sera del 13 ottobre 1943 un manipolo di soldati tedeschi sterminò due interi nuclei familiari rifugiatisi in un casolare: quattro uomini, sette donne e undici bambini. Le vittime erano dei civili inermi. “Come consigliere ho sentito una grande ...

Il Ministro Gennaro Sangiuliano, venerdì 14 ottobre, ricorrenza del tragico eccidio di Monte Carmignano, nel cimitero di Caiazzo, visiterà anche le cappelle. Si svolse ottant'anni fa, il 13 ottobre 1943 a Caiazzo (Caserta).