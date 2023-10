È solo l' inizio Netanyahu rompe lo shabbat | la promessa | tank e jet | ora è inferno a Gaza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) A quasi una settimana dall'attacco di Hamas contro Tel Aviv, l'esercito israeliano sembra pronto a entrare nella Striscia di: lo confermerebbe la richiesta all'Onu di “ricollocare” circa 1,1 milioni di residenti dal nord al sud dientro 24 ore. I terroristi rivelano: un attacco preparato per due anni. Dalla Striscia, il tentativo di fuga dal valico di Rafah verso l'Egitto, ma il valico resta chiuso e Hamas chiede di non aprirlo. Gli Usa starebbero negoziando per l'apertura agli stranieri. Segui la diretta. Ore 20,52 Piantedosi convoca il Comitato sicurezza al Viminale Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato per domani mattina 14 ottobre al Viminale un comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al centro della riunione, a cui parteciperanno i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, i riflessi della ...