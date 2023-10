E’ morto Jeff Burr | regista sequel ‘Non aprite quella porta’ | aveva 60 anni

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – E’martedì 10 ottobre, a 60, ilstatunitense, specialista dell’horror. Ha diretto Vincent Price in uno dei suoi ultimi film, ‘Il villaggio delle streghe’, eporta – Parte 3’. Il decesso è avvenuto nella sua casa di Dalton, in Georgia, per apparenti complicazioni dovute a un ictus. L’annuncio della scomparsa è stato dato da un amico di lunga data, l’attore Eric Spudic, a The Hollywood Reporter. Dopo l’abbandono di molti altri registi,salì a bordo all’ultimo minuto per dirigereporta – Parte 3’ (1990) con l’ex wrestler professionista R.A. Mihailoff nel ruolo del cattivo. Il film ha incassato 5,8 ...