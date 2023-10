È iniziato l’esodo da Gaza | famiglie in marcia dopo l’ordine di evacuazione di Israele

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un vero e proprio esodo. Quello che è in corso asi può definire solo così. Molte migliaia di persone hanno lasciato le proprie abitazioni aCity per dirigersi verso il Sud,l’avvertimento dell’esercito israeliano. Il nord della Striscia diventerà, stando agli annunci, una zona destinata alle operazioni militari. Interehannounadi almeno 10 chilometri. Tante persone, non avendo mezzi di trasporto a disposizione, stanno procedendo a piedi. Nella zona di pericolo resteranno medici e pazienti, non avendo possibilità di muoversi senza le ambulanze o altre possibilità di ricovero per i malati più gravi.daNon è bastato l’invito di Hamas alla popolazione, chiedendo di non spostarsi perché l’annuncio ...