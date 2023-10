Duemila anni dalla nascita di Plinio il vecchio In mostra a Napoli il cranio dello scienziato vittima del Vesuvio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Quello che viene ritenuto il presuntodiilsarà esposto nella Sala del Lazzaretto all’ex Ospedale della Pace in via dei Tribunali 227 a. Qui sabato 14 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, si terrà un convegno su “L’ultima rotta diiltra curiosità scientifica e solidarietà civile”. La manifestazione rientra nell’ambito delle celebrazioni del bimillenario delladiila cura dell’archeologo Alessandro Luciano che toccano Baia, Bacoli, la Biblioteca Universitaria di. Nella terribile eruzione del 79 d. C.,il, in qualità di prefetto, comandava la flotta militare a Miseno. E mentre da lì osservava ...