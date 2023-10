Dress code scuola | lo storico Oliva | “Invece di una circolare | meglio parlare con alunno in classe con jeans strappati e ciabatte”

'Noctis Domini - ha ricordato Roberta Mercatelli - ha un target vampiresco con unelegante. Le persone che partecipano in costume sono appassionate del genere, si sentono parte dell'evento ...

Lecce, dress code per studenti e docenti al Liceo Palmieri La Stampa

Lecce, dress code per studenti e docenti di un liceo: "No top nè jeans strappati" Sky Tg24

A bordo, in elegante dress code “total black”, sette splendide fanciulle che, dopo aver “sfilato” in piazza a Cervia, hanno fatto tappa a Santarcangelo prima di chiudere la serata a cena nell’elegante ...Né jeans strappati né minigonne: e niente top con ombelichi scoperti, niente infradito, bermuda, canotte e armamentario da mare. Perché la scuola, giustamente, non è né una discoteca, né una spiaggia.