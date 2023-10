Dragon Ball Daima | la nuova serie anime in uscita nel 2024

Leggi su screenworld

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è il titolo dellainnelcreata da Akira Toriyama, autore delle avventure dedicate a Goku, Vegeta e i diversi comprimari. L’annuncio è stato dato al New York Comic-Con, rendendo realtà i diversi rumors che negli ultimi giorni avevano riportato in auge il marchio di. Laanimata è stata presentata con un trailer che lascia già presagire qualche risvolto narrativo. Ecco il trailer di: Come si può notare dal trailer, la trama divedrà il protagonista Goku, ...