Dragon Ball DAIMA | Akira Toriyama lancia un nuovo anime per il 40° anniversario della serie

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ha introdotto qualcosa di speciale per celebrare i 40 anni di. Previsto per la primavera del 2024,promette di immergere i fan in una narrativa fresca dell’amato universo dell’-manga, inizialmente presentato nel 1984. Questo annuncio emozionante è stato fatto da Toei Animation al New York Comic Con. Dal recente trailer, si scopre una rivoluzione: personaggi come Goku, Vegeta, Crili e Bulma appaiono come bambini. Questa decisione appare come un tentativo di riportare sia i fan di lunga data che i nuovi appassionati all’inizio dell’epica saga, un sentimento precedentemente esplorato conGT. La novità?è ...