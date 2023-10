Dove vedere in tv la Veneto Classic 2023 | programma | percorso | streaming | altimetria

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lachiuderà la stagione ciclistica sul territorio italiano. Giunta alla terza edizione, saranno 195 chilometri di lotta tra Mel (Belluno) e Bassano del Grappa, ormai sedea dell’arrivo che deciderà il successore di Samuele Battistella e Marc Hirschi, i primi due vincitori di questa gara.I primi 80 chilometri sono abbastanza tranquilli, senza difficoltà altimetriche di sorte, per poi entrare nel circuito di La Rosina, 12,6 chilometri da ripetere per quattro volte. Il tracciato sarà caratterizzato proprio dalla salita di La Rosina, 2,1 km al 6,5% di pendenza media; l’ultima ascesa sarà affrontata ai 60 chilometri dal traguardo. Si entrerà poi in un altro circuito, di 12,4 chilometri da affrontare tre volte: qui c’è lo strappo de La Tisa, 330 metri al 15,2% di pendenza media, che verrà ...