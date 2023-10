Dove cambia subito Sottocorona anticipa il ribaltone d' autunno

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L'estate lunghissima del 2023 sembra stia lasciando le nostre latitudini. In queste ore e soprattutto nei prossimi giorni, infatti, piogge e perturbazioni faranno la loro comparsa anche sulla Penisola, facendoci parlare di un vero e proprioa tutti gli effetti. Ne parla il meteorologo Paolonel corso del Tg La7 del 13 ottobre. "Una perturbazione non particolarmente intensa sta interessando con la sua coda le regioni settentrionali - rivela- Ma c'è un'altra perturbazione che si muove verso est e arriverà a interessarci. Sabato 14 ottobre troveremo nelle zone di nord-est precipitazioni anche intense, soprattutto in Friuli Venezia-Giulia ma anche le zone alpine avranno precipitazioni più estese. Deboli piogge sulla Liguria e poi anche al centro e al sud lungo la costa tirrenica. Insomma c'è ...