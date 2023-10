Doppia sorpresa nel GF | chi sono i nuovi concorrenti?

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lunedì prossimo, la casa del Grande Fratello accoglierà alcunivolti notevoli. Jill Cooper, nota come personal trainer e insegnante nelle prime edizioni di Amici, sarà tra i. Oltre a lei, si unirà alla competizione anche il vivace giornalista Giampiero Mughini. Questo cambio di scenario promette di portareequilibri all’interno del gioco. L’esperta di fitness Jill Cooper entra nella casa del Grande Fratello Notizia bomba! Jill Cooper, americana, classe 1968, conosciuta principalmente come personal trainer ed ex insegnante nelle prime edizioni di “Amici, Saranno Famosi”, farà una nuova apparizione televisiva, questa volta come protagonista. Jill sarà infatti una tra idel Grande Fratello. La partecipazione di Jill al Grande Fratello non sarà la sua prima ...