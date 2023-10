Docente tutor nel triennio della secondaria secondo grado | di quanti studenti dovrà occuparsi? La risposta del Ministero

... in cui per l'anno scolastico 2023/2024 non è prevista l'attivazione della figura del, parimenti non è richiesta la predisposizione dell'E - Portfolio. Tuttavia, ogni studente e ...

Docente tutor e orientatore, stipendio da 1500 a 4750 lordi. Ministero comunica assegnazione risorse alle scuole Orizzonte Scuola

Su tutor e docente orientatore decide il Collegio dei docenti e la contrattazione stabilisce i compensi FLC CGIL

Il docente tutor e il docente orientatore fanno il loro debutto nelle classi del secondo biennio e ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado nel 2023/24. Già predisposte le nomine dei ...Offrirà tutti i servizi digitali relativi all'orientamento, alle iscrizioni, ai pagamenti, alle iniziative a sostegno del diritto allo studio ...