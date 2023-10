Diretta scommesse | gli aggiornamenti live | svelato il quarto nome

Il casoè ormai definitivamente esploso nel calcio italiano dopo le ulteriori rivelazioni di Fabrizio Corona: tutti gli aggiornamenti inNon si ferma la vicenda. Fagioli, Tonali e Zaniolo sono i tre nomi importanti del calcio italiano che sono venuti per primi alla luce tra i giocatori coinvolti nel giro del 'betting',...

DIRETTA Scommesse, Corona: "Il quarto calciatore gioca nella Roma". Parla Spalletti LIVE CalcioMercato.it

Diretta Scommesse, tutti gli aggiornamenti LIVE dopo il caso Tonali e Zaniolo Corriere dello Sport

Io non ho avuto modo di parlare direttamente con loro prima della loro partenza, ma sono molto dispiaciuto e, ripeto, vicino a entrambi". Così il capitano della nazionale, Gigi Donnarumma, sulla ...Sul tema è intervenuto anche Fabrizio Corona che in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, in cui ha sottolineato che non ci sono calciatori del Napoli interessati dalla vicenda, ha ...