Dio non giudica nessuno (nemmeno gli acquerellisti)

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Passo davanti a una chiesa e “conosciuto acquerellista locale”, recita un annuncio mortuario sotto il nome del defunto. Me ne rammarico per tre motivi, uno per parola. Essere conosciuti, quando smettiamo di respirare, cambia radicalmente senso: sulla terra significa essere sottoposti a vaglio e critica; in cielo, significa essere finalmente riconosciuti per ciò che solo noi sappiamo di noi stessi. E, come diceva credo il cardinale Newman, la parte più difficile da accettare di tutto il Cristianesimo è che Dio ama ciascuno di noi esattamente così com'è. Inoltre, liberandoci dal peso del corpo l’aldilà, ci svincola dall’essere locali, dalla portata limitata della provincia o della conventicola, e ci garantisce invece il sollievo triplo di essere altrove, ovunque e in nessun luogo. Soprattutto, però, da morti non dobbiamo fare niente, non dobbiamo dimostrare di cosa siamo capaci. Non ...