Dimenticato per ore in scuolabus | panico in città | cosa è successo

Leggi su notizie

(Di venerdì 13 ottobre 2023)indove un bambino è statoper ore all’interno di unodi preciso? Il tutto si è verificato nella giornata di mercoledì 11 ottobre, ma solamente nelle ultime ore la notizia è stata resa nota. Una vicenda che arriva direttamente dalla Puglia, precisamente da Bari, dove la vittima è un bambino di tre anni e mezzo. Purtroppo quest’ultimo non se l’è vista affatto bene visto che ha vissuto uno dei peggiori incubi.(Ansa Foto) Notizie.comOvvero quello di rimanere all’interno di unoda solo senza che nessuno se ne fosse accorto. La situazione stava iniziando a peggiorare per via del forte sole che sta ancora condizionando lapugliese in questi giorni. Fortunatamente ...