Dimensionamento scolastico | il presidente della Provincia convoca un tavolo tecnico

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIldi Benevento Nino Lombardi hato presso la Rocca dei Rettori per martedì 17 ottobre alle 16 ilIstituzionale eRete Scolastica per la programmazione dell’offerta formativa dell’anno2024/2025. Oggettoriunione l’avvioconcertazione prevista dalle Linee guidaRegione Campania. Sono coinvolti tutti i Soggetti chiamati a far parte dele cioè l’UfficioRegionale e quellole, le Organizzazioni sindacali e di categoria, nonché il Consigliere delegatoAntonello ...