“Devi lasciare subito la casa” Grande Fratello | l’annuncio di Signorini sorprende tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nella serata del 12 ottobre è andata in onda la decima puntata in diretta del. E un concorrente ha lasciato laper sempre, generando sorpresa nel pubblico. Anche perché c’è da registrare un risultato veramente inaspettato, che ha permesso di salvare per un soffio una coinquilina dell’eliminato. Una decisione ufficiale che priva dunque il reality show di uno dei protagonisti di questa edizione, iniziata a settembre. Oltre a questa decisione, colche ha dovuto dire addio ad un concorrente, che halasciato lanelle scorse ore, c’è da sottolineare un altro fatto importante. Nel prossimo appuntamento, previsto per lunedì 16 ottobre, Alfonsoannuncerà l’ingresso di nuovi concorrenti e potrebbero ...