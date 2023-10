Deneb | in anteprima il video di ‘My Cure’

Leggi su funweek

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tornano con un nuovo dinamico singolo i, dopo il successo della hit estiva Movin’ On. My Cure, questo il titolo, è un brano che nasce per celebrare la voglia di rinascita dal periodo post pandemico e lo fa con un pieno di energia e di grinta tipico del sound del power trio. Nel testo torna un tema caro alla formazione, ossia l’autodeterminazione. My Cure è un mantra liberatorio, che legittima a sfogare lo stress e che unisce le persone nei live club, sotto il segno di una sana e irresistibile forza. Ancora una volta, i– attraverso il mezzo musicale – affermano con orgoglio la loro posizione di non conformità agli standard sociali, alle sovrastrutture e ai limiti imposti da altri. Icondividono il potere curativo della musica senza però ricorrere a canzonette precotte, ma con un brano dal groove ipnotico, come il ...