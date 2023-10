Delusione per Politano | la decisione del tecnico spiazza tutti

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Matteoè rimasto deluso dalla scelta del: laufficiale ha lasciatotii tifosi. Tempo di sosta per le Nazionali dove tante saranno le selezioni impegnate per raggiungere Mondiali e coppe continentali. A giugno in Germania sarà tempo di Euro 2024, qui l’Italia ha un compito difficile: difendere il titolo di Campioni d’Europa. Prima però in Germania bisogna arrivarci e a quanto pare non è una cosa scontata e neppure facile. Con un girone di qualificazione difficile in cui l’Inghilterra di Harry Kane e Bellingham sembra già proiettata a Berlino, l’Italia dovrà lottare per arrivare a Euro 2024 passando per il secondo posto. Momentaneamente qualificata grazie alla differenza reti, l’Italia però è a 7 punti nel gruppo C insieme a Ucraina e Macedonia. Durante questo ...