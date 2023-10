Decreto Asset | nuovi tagli al Sud Giorno Pd | “Uno scempio messo a segno dal Governo nel silenzio dei parlamentari meridionali di maggioranza”

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Ilha scelto di continuare a mortificare quello che faticosamente cerchiamo di fare nei territori, in particolare al Sud. A questo giro il colpo letale è perare circa 40 milioni di euro destinati al Trasporto Pubblico Locale in Puglia, servizio essenziale per i cittadini”. Così Mattia, Assessore comunale alla mobilità sostenibile di Taranto, che reagisce in maniera energica di fronte all’ennesima notizia di risorse sottratte al Sud, in questo caso determinata dall’inserimento di un emendamento apposito al.“Questa volta a rendersi responsabile è il ministro Salvini che pensa bene, dopo Fitto e Calderoli, di togliere al Sud per dare al Nord. Altra Regione che paga, anche più pesantemente rispetto alla nostra, è la Campania alla quale vengono tolti ben 100 milioni. ...