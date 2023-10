Debutto in Coppa Sicilia per il Pioppo Futsal | atteso il Merlo al Pala Don Bosco

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Sabato pomeriggio alDonildebutterà in, servirà una grande prova da parte dei gialloverdi per scrollarsi di dosso la sconfitta subita in campionato contro il Ficarazzi. Alladi Serie C2, Memorial “Nino Corsino”, parteciperanno d’ufficio le 48 società iscritte ai Campionati di Serie C2 Regionale. Per (Monrealelive.it)

Alalla terza giornata - match in trasferta contro il Napoli - il suo Fantavoto finora ... Ma proprio quest'ultimo giocherà lad'Asia nel corso della stagione e, quindi, le chance di ...

I fratelli Tabanelli sono super in qualificazione: Flora e Miro in finale ... NEVEITALIA.IT

C2 M COPPA ITALIA - Real Foligno C5 beffato nei secondi finali al ... ValleUmbraSport

Successo della Ternana C5 Femminile in Coppa Italia sul campo del Città di Orte per 2-0. Nella partita disputata ieri sera , mercoledì 18, a segno per le rossoverdi Schiarea e Chiavolini. Questo il co ...Domenica 22 ottobre 2023, alle ore 16, esordio interno per la New Mater Volley di coach Cruciani: al Pala Grotte arriva la Pool Libertas Cantù dell’ex Ottaviani. Entrambe le formazioni cercano la prim ...