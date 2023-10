De Magistris e Di Matteo a Res Publica su Canale8 | benvenuto a Napoli Procuratore Gratteri

... sgraziata e priva del minimo galateo istituzionale del fenomeno, che dura da anni e a opera di tutti i governi: basti pensare ai casi Forleo, de, Nuzzi, Die tanti altri). Quello ...

TV - De Magistris e Di Matteo a Res Publica su Canale8: benvenuto ... Napoli Magazine

Cosa veramente vuole e fa il Governo Antimafia Duemila

Ospite d’eccezione della puntata di esordio il magistrato Nino Di Matteo che ha dialogato sui temi con Luigi de Magistris. I “proiettili istituzionali”, la trattativa Stato Mafia, la sicurezza nelle ...Tira una brutta aria in Italia Viva in vista del suo primo congresso nazionale. Tira una brutta aria in Italia Viva in vista del prossimo congresso. Anzi, a ben vedere sulla natura di Italia Viva pesa ...