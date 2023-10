De Laurentiis al fianco di Garcia | cos’è successo oggi

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 13 ottobre 2023) In casa Napoli, continuano ad emergere sempre più novità in relazione a quanto ènei giorni scorsi. Negli ultimi giorni, la vicenda sul futuro in bilico di Rudiha generato ancora più confusione nell’ambiente partenopeo. Inizialmente, l’esonero del tecnico francese sembrava ormai vicino. Ma non è andata proprio così:continuerà ad allenare gli azzurri, questa volta però dovrà stare attento a non deludere il presidente De. Il numero uno azzurro, alla luce dei risultati non esaltanti, oltre che a una gestione dello spogliatoio non tra le più convincenti, ha cercato di accaparrarsi un tecnico importante come Antonio Conte. Quest’ultimo, però, ha deciso di declinare le avances del club campione d’Italia, rinviando il suo ritorno in panchina. De, dunque, si ...