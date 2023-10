DAZN acquisisce i diritti della Saudi Women’s Premier League

(Di venerdì 13 ottobre 2023), protagonista mondiale nel campo dell’intrattenimento sportivo, prosegue con decisione il proprio impegno nella promozione del calcio femminile. Un passaggio che rafforza ulteriormente il già ampio portafoglio dinel calcio femminile.per larende ufficiale oggi l’acquisizione dei, il campionato di calcio femminile di massimo livello dell’Arabiata, per le prossime due stagioni. Quest’ultimo accordo ribadisce l’impegno dinell’ampliare e diffondere la conoscenza ...

DAZN acquisisce diritti Saudi Women's Premier League. Cresce ... Digital-Sat News

La Serie A Femminile eBay arriva su DAZN DAZN

DAZN acquisisce diritti Saudi Women's Premier League. Cresce impegno nel Calcio Femminile, DAZN, piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, annuncia oggi l’acquisizione dei diritti per ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...