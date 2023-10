DAZN acquisisce diritti Saudi Women's Premier League. Cresce impegno nel Calcio Femminile

(Di venerdì 13 ottobre 2023), piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, annuncia oggi l’acquisizione deiper la trasmissione a livello globale (esclusa l'area MENA) della's, la massima divisione didell'Arabiata, per le prossime due stagioni.Questo nuovo accordo dimostra ulteriormente l’...

Hannah Brown , co - CEO diper lo sport femminile a riguardo ha voluto dichiarare: ' L'impegno dinella crescita e nello sviluppo del calcio femminile e' senza pari. L'arrivo della Saudi ...

La piattaforma di intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti per le prossime due stagioni. Le prime due gare trasmesse oggi e domani ...