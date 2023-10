Davide Mazzanti è fuori | ufficiale l’addio del ct alla nazionale di volley femminile

Ultima fermata. Al capolinea l'avventura disulla panchina dell'Italvolley al femminile. Il tecnico marchigiano è stato sollevato dall'incarico di commissario tecnico che ricopriva da 7 anni. "La Federazione Italiana Pallavolo e ...

Fipav: Ufficiale, Davide Mazzanti non è più il Ct delle azzurre Volleyball.it

Mazzanti spiega le sue ragioni ai consiglieri federali: “Dovevo far rispettare le regole” La Stampa

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...ROMA – Davide Mazzanti non è più il ct della Nazionale italiana di pallavolo femminile. Lo comunica la Federazione Italiana Pallavolo in una nota. Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e ...